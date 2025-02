Juventus-Empoli, le formazioni ufficiali: dal 1′ Vlahovic

La Juventus, nei quarti di finale di Coppa Italia, affronta l'Empoli in sfida secca. Di seguito le formazioni ufficiali.

La Juventus, nei quarti di finale della Coppa Italia, affronta l’Empoli, in una sfida da non sottovalutare. I bianconeri, per poter affrontare il Bologna in semifinale, dovranno quindi battere i toscani, che nell’ultimo periodo stanno avendo diverse difficoltà in campionato. I padroni di casa optano per un turnover moderato, con Perin in porta, Weah a destra, Gatti e Kelly centrali, e con il recuperato Cambiaso. A centrocampo riposa Locatelli, con Thuram che torna titolare, insieme a Koopmeiners. Nella trequarti offensiva ci sarà Kolo Muani da esterno, con McKennie e Nico Gonzalez. Come prima punta la scelta ricade ancora su Vlahovic, alla seconda da titolare di fila. Dalla panchina Yildiz, Conceicao e Locatelli. Gli ospiti invece cambiano quasi tutta la squadra titolare, probabilmente con un occhio al campionato, visto che i toscani sono in lotta per non retrocedere. In porta ci sarà Vazquez, in difesa Ismajli, a centrocampo Henderson e Cacace, con Kouame e Kovalenko a supporto di Colombo.

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS(4-2-3-1): Perin; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Thuram, Koopmeiners; Nico, McKennie, Kolo Muani; Vlahovic. All. Thiago Motta

EMPOLI(3-4-2-1): Vazquez; Marianucci, Ismajli, Tosto; Sambia, Henderson, Maleh, Cacace; Kouame, Kovalenko; Colombo. All. D’Aversa