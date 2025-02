Juve Primavera, date e orari delle prossime sfide

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche delle partite della Primavera.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Sono stati resi noti date e orari della semifinale di Coppa Italia Primavera, raggiunta dalla Juventus Under 20 dopo aver superato ai calci di rigore prima la Lazio e poi l’Atalanta.

Il prossimo avversario bianconero nella competizione sarà il Cagliari con il match in programma il prossimo mercoledì 12 marzo 2025, in quello che sarà il penultimo appuntamento con la competizione.

La squadra di Magnanelli cercherà l’accesso alla finale della competizione in trasferta in Sardegna con fischio d’inizio fissato per le 15:00.

COPPA ITALIA PRIMAVERA | DATE E ORARI DELLE SEMIFINALI Milan-Lecce | Mercoledì 12 marzo, ore 12:30 Cagliari-Juventus | Mercoledì 12 marzo, ore 15:00″.

Le sfide in campionato

“È stato ufficializzato il programma del Primavera 1 con date e orari dalla ventottesima alla trentesima giornata, durante le quali la Juventus Under 20 sfiderà Torino e Genoa all’Allianz Training Center di Vinovo, Fiorentina in trasferta: Juventus-Torino (28ª giornata): 01/03/2025, ore 13:00.

Fiorentina-Juventus (29ª giornata): 8/03/2025, ore 11:00; Juventus-Genoa (30ª giornata): 16/03/2025, ore 13:00″.