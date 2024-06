Juventus, i bianconeri impegnati oggi con le Nazionali

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche degli impegni in Nazionale.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Nella giornata di venerdì 21 giugno sono due i bianconeri pronti a scendere in campo a Euro2024 per il secondo impegno della fase a gironi del campionato europeo. Le due selezioni, che coinvolgono giocatori della Juventus, che giocheranno in giornata sono la Polonia e la Francia. La prima squadra, cronologicamente, a essere impegnata, per il secondo match del Girone D, sarà la Polonia di Wojciech Szczesny nella sfida contro l’Austria dopo la sconfitta al debutto contro l’Olanda: fischio d’inizio fissato per le ore 18:00. Dopo la vittoria nella gara d’esordio contro l’Austria, la Francia affronterà nella seconda gara l’Olanda: per Adrien Rabiot appuntamento invece alle ore 21:00. L’APPUNTAMENTO Polonia-Austria –> 21/06 – ore 18:00 Olanda-Francia –> 21/06 – ore 21:00”.