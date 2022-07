Juventus-Atletico Madrid: amichevole il 7 agosto

La squadra bianconera scenderà in campo contro i Colchoneros nella partita che si giocherà a Tel Aviv e che dovrebbe essere l'ultima prima del campionato

redazionejuvenews

Manca un mese all'inizio della nuova stagione e la Juventus sta preparando la prossima annata alla Continassa, dopo essersi ritrovata a ranghi completi. I bianconeri si alleneranno al centro sportivo di casa fino al 20 luglio: il giorno dopo la squadra partirà alla volta della tournée negli USA, che vedrà impegnati i giocatori in tre amichevoli. La prima contro il DeportivoGuadalajara, la seconda con il Barcellona, e l'ultima con il RealMadrid. Tre sfide che, seppur dal sapore estivo, potranno per la prima volta mettere alla prova i nuovi acquisti della squadra bianconera.

Pogba e DiMaria sono arrivati a Torino con tanta voglia, e lo si è visto da subito nei primi allenamenti, dai quali traspare come abbiano preso sul serio la missione bianconera. Alltegri aspetta altri rinforzi, con la dirigenza che sta lavorando per sbloccare il mercato in uscita, con Arthur primo su tutti da piazzare. Dopo la tournée in USA la Juventus avrà un ultimo test prima dell'inizio del campionato: quello contro l'AtleticoMadrid a Tel Aviv. Questo il comunicato apparso sul sito della Juventus.

"Dopo la tournée negli Stati Uniti, altra tappa dello Juventus Summer Tour powered by JEEP.

Una grande sfida attende i bianconeri prima dell’inizio del campionato di Serie A: il 7 agosto, al Bloomfield Stadium di Tel Aviv, andrà in scena Juventus-Atletico Madrid. Calcio d’inizio alle 20:45 italiane (21:45 in Israele).

Un incrocio che negli ultimi anni ha avuto come palcoscenico la Champions League, diventa affascinante antipasto della nuova stagione al via per entrambe il 15 agosto: la Juve ospiterà alle 20:45 il Sassuolo all’Allianz Stadium, mentre l’Atletico Madrid, alle 19:30, farà visita al Getafe.

Ad organizzare l’evento Sylvan Adams e il Gruppo Comtec: per entrambe le squadre un’ottima occasione per continuare a scaldare i motori, per i tifosi israeliani una bellissima opportunità per assistere alla sfida tra grandi campioni." (Juventus.com)