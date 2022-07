Calciomercato Juventus / Addio De Ligt, pronti tre colpi top: Zaniolo e…

Nelle scorse ore vi abbiamo riferito di varie voci che hanno rilanciato la possibilità di un de Ligt ancora in bianconero anche per la prossima stagione. Qualcuno ha addirittura riparlato di rinnovo. Un'ipotesi abbastanza complicata, almeno stando a quanto ci risulta. Il difensore olandese infatti ha già fatto la sua scelta: il Bayern Monaco. Il club tedesco ha già un accordo totale con de Ligt, che spinge per trasferirsi in Baviera. La dirigenza del Bayern continua a dirsi ottimista, anche se la Juventus attende ancora un rilancio al rialzo da parte dei tedeschi. Un rilancio che potrebbe comunque arrivare la prossima settimana. Intanto il Bayern Monaco ha salutato Robert Lewandowski, la cui cessione potrebbe aiutare a sbloccare la trattativa De Ligt. Così come la cessione di De Ligt potrà sbloccare nuovi colpi in entrata per la Juve: occhio in particolare, a tre grandi obiettivi <<<