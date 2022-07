Calciomercato Juventus, Momblano show: Bremer più altri 2 colpi enormi!

Nonostante il fortissimo pressing di Beppe Marotta, la Vecchia Signora starebbe seriamente tentando il sorpasso sui nerazzurri per Gleison Bremer. Il brasiliano è balzato in pole position nelle preferenze di Cherubini dopo aver visto volare Koulibaly a Londra. Su Twitter, l'esperto di calciomercato Paolo Bargiggia ha confermato l'accelerata bianconera sottolineando che in queste ore c'è stato un nuovo rilancio di Agnelli, che avrebbe proposto al giocatore un ingaggio superiore rispetto a quello offerto dai nerazzurri. Altre novità importanti sono state riportate anche da un altro noto esperto di mercato come Luca Momblano. Il giornalista, sempre molto vicino all'ambiente bianconero, in diretta Twitch sul canale Juventibus ha affermato: "Per la prima volta i bianconeri hanno parlato con il procuratore storico di Bremer. La Juventus potrebbe anche aver già trovato un accordo con il Torino per il difensore brasiliano". Momblano però non si è fermato qui e ha sganciato anche altre clamorose indiscrezioni sul mercato bianconero <<<