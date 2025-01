Juventus, tutti gli ex della partita con l’Atalanta

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche degli ex del match con l'Atalanta.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sugli ex della partita con la Dea: “Atalanta-Juventus è una sfida che ha visto spesso giocatori importanti che hanno vissuto in entrambi i club. Questa foto ne è l’esatta testimonianza: a confronto ci sono Gaetano Scirea e Marino Magrin, che si ritroveranno compagni di squadra a Torino nella stagione 1987-88. Entrambi si sono fatti conoscere a Bergamo, prima di approdare alla Juventus. Sullo sfondo si vede Roberto Donadoni, atalantino corteggiato dalla Signora prima che andasse al Milan. TEUN KOOPMEINERS «Koopmeiners è un ragazzo che trasmette tanto nel quotidiano e aiuta i compagni, si sacrifica per i compagni, e lo fa perché lo sente, e ha una grande voglia di vincere. Domani torna in un posto dove ha fatto bene e ha vinto, senza dubbio sarà una partita speciale, e dovrà fare il massimo, anche a livello emotivo» Thiago Motta, conferenza stampa, 13 gennaio 2025 Bastano queste parole per introdurre la sfida del 2025 a Bergamo per Teun Koopmeiners, bianconero dall’estate 2024, dopo 3 stagioni e un’Europa League vinta in maglia atalantina”.

Gli altri ex

“SIMONE PADOIN Anche Simone Padoin, non solo ex campione ma anche membro dello staff di Allegri, rientra tra i casi di passaggio diretto tra Atalanta e Juventus. Quattro stagioni e mezza in nerazzurro e altrettante in bianconero, con un gol ai suoi ex compagni nel 2013-14, determinante per il raggiungimento del record dei 102 punti. ALESSIO TACCHINARDI Nell’Atalanta è il capitano di una formazione giovanile estremamente competitiva, fino ad approdare in prima squadra. La Juve gli mette gli occhi addosso e non si fa sfuggire un giovane così promettente. A Torino Alessio Tacchinardi trascorrerà undici stagioni, supererà il muro delle 400 presenze e andrà in gol in due Juventus-Atalanta consecutivi all’inizio del nuovo millennio. ANTONIO CABRINI Nel 1975-76 Antonio Cabrini trascorre una stagione a Bergamo. La Juve lo ha preso in compartecipazione con l’Atalanta dalla Cremonese e ne osserva la crescita. Dall’anno dopo vestirà il bianconero, regalando entusiasmanti volate sulla fascia sinistra. LUCIANO BODINI E CESARE PRANDELLI Una grande storia d’amicizia nata a Bergamo e proseguita a Torino. Portiere Luciano, jolly di centrocampo Cesare, i due giocano nell’Atalanta insieme nel 1978-79 e arrivano alla Juventus nella stagione successiva. Nessuno dei due sarà mai compiutamente titolare, ma entrambi forniranno un contributo importante per i successi della Juve di Trapattoni”.