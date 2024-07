Juventus, l’elenco delle amichevoli estive: tutti gli appuntamenti

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche delle amichevoli estive.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La stagione 2024/2025 della Juventus è pronta a prendere il via. L’avvicinamento agli impegni ufficiali della Prima Squadra maschile prevederà quattro test amichevoli che si disputeranno fra Italia ed Europa contro il Norimberga, il Brest, una selezione di Juventus Next Gen e Under 19 e, infine, l’Atletico Madrid. Il primo test estivo per la squadra di Thiago Motta si giocherà il 26 luglio in Germania al Max-Morlock Stadion dove i bianconeri sfideranno proprio i padroni di casa del Norimberga: fischio d’inizio fissato alle ore 17:00. Amichevole, questa, che si disputerà al termine del training camp presso l’adidas HQ di Herzogenaurach, in Germania appunto, al quale parteciperà la Juventus dal 20 al 26 luglio prossimi. Il successivo match di preparazione sarà, invece, in Italia, con precisione allo Stadio Adriatico di Pescara, per la sfida ai francesi del Brest, programmata per la sera del 3 agosto, alle ore 21:00. Tre giorni più tardi, il 6 agosto (l’orario è in via di definizione), in scena nella nostra casa, l’Allianz Stadium, l’allenamento a porte aperte insieme a una selezione di giocatori della Juventus Next Gen e dell’Under 19 bianconera. L’ultimo appuntamento prima dell’esordio ufficiale in stagione sarà, invece, un’altra amichevole internazionale: i bianconeri si sposteranno in Svezia, a Goteborg, dove, l’11 agosto all’Ullevi Stadium, andrà in scena alle ore 15:00 il test contro l’Atletico Madrid”.