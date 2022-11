Allegri: “Vlahovic in dubbio, Chiesa l’ho trovato molto bene”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha risposto alla domande dei giornalisti, in vista del derby d'Italia contro l'Inter.

Massimiliano Allegri , allenatore della Juventus , interverrà in conferenza stampa per presentare il big match contro l' Inter , posticipo della tredicesima giornata.

Ecco le sue parole sull'importanza della gara: "La partita è importante, derby d'Italia, molto sentita, ad alta tensione. I rientri? Bremer, Di Maria e Vlahovic sono recuperati, solo l'ultimo è in dubbio, vedrò domani. Bremer? E' difficile ipotizzare una staffetta, vediamo in base a come andrà la partita".