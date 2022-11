News Juve, Allegri spiazza tutti: ecco cosa vuole fare domenica

In campionato entrambe le compagini sono in ritardo rispetto alle primissime in virtù di una partenza zoppicante, anche se nelle ultime uscite sono arrivati risultati positivi. Il filotto di vittorie di una delle due squadre è destinato a terminare domenica sera, quando Vecchia Signora e Biscione si daranno battaglia all'Allianz Stadium. In vista del big match di domani, mister Allegri avrebbe in mente delle novità per certi versi clamorose<<<