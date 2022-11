Mercato Juve | Futuro: dubbi su Paredes, si valutano 5 alternative

Su espressa richiesta di Massimiliano Allegri, la Juventus questa estate ha fatto di tutto per assicurarsi le prestazioni di Leandro Paredes in prestito dal Psg. Il regista argentino però fino ad ora ha deluso le attese e il suo riscatto per 20 milioni di euro sarebbe fortemente in bilico. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Vecchia Signora potrebbe cambiare completamente strategia per quanto riguarda il centrocampo. In particolare sarebbero tre le soluzioni valutate dalla dirigenza piemontese<<<