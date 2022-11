Juventus-Inter, all’Allianz Stadium ci sarà il dj set di ROMY

Anche in occasione del Derby d'Italia di domenica 6 novembre (in programma alle ore 20:45), sin dall’apertura dei cancelli, ci sarann o tante attività ludiche ad attendere i nostri tifosi, dai più grandi ai più piccoli e a contorno di tutto, come sempre, lo spettacolo di luci che aggiunge magia alla nostra casa.

Classe 1989, londinese, ROMY è una chitarrista e cantante famosa per il suo lavoro con l'acclamata band indie britannica The xx . Circa due anni fa ha anche lanciato il suo primo singolo da solista: “Lifetime”. Scritta e registrata a Londra durante il lockdown, è una canzone sul sogno di ritrovare gli amici, la famiglia e le persone che amiamo.

L’avvicinamento perfetto a una super sfida come il Derby d’Italia e le emozioni non finiscono qui!

E continuano le piacevoli conferme. Anche per questo match, i tifosi potranno avere un ricordo davvero speciale. I supporter potranno visualizzare le loro foto scattate sugli spalti direttamente sul proprio smartphone! Partecipare sarà molto semplice: durante l’evento verranno catturate le emozioni del pubblico nei momenti più coinvolgenti e saranno caricate online. Per vedere le proprie foto ogni tifoso dovrà accedere alla pagina https://juventus.getpica.com/, inserire il codice del match JUV-INT22 e scattarsi un selfie per essere riconosciuto nelle inquadrature. Se sarà immortalato in qualche scatto, allora troverà la propria foto direttamente nella pagina personale su https://juventus.getpica.com/ e potrà condividerla! Sarà un ricordo della serata unico!".