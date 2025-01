Juve, Weah esulta: “Quando entri dalla panchina devi fare la differenza”

Le parole dell'attaccante della Juve Tim Weah, autore del gol del 2-0, al termine della partita di Serie A contro il Milan

Terminato il primo tempo della partita tra Juve e Milan Yildiz è rimasto negli spogliatoi perchè alle prese con un problema muscolare. Al suo posto è subentrato quindi Weah che ci ha messo ben poco a trovare la rete del 2-0. Contropiede micidiale, tiro a incrociare con il sinistro e palla alle spalle di Maignan. Un impatto importante quello dell’esterno americano, che continua il suo ottimo momento di forma. Al termine della partita il giocatore bianconero ai microfoni di Dazn ha detto: “Stasera è incredibile. Vittoria meritata, lavoriamo bene con questa squadra, anche in allenamento. Quando entri dalla panchina devi fare la differenza, sono felice e devo continuare così. Sono felice anche per Mbangula. Samu fa tanto lavoro in partita e in allenamento, se lo merita. Sono veramente felice per lui”.

Juve, le parole di Weah post Milan

Weah ha segnato il gol del 2-0 nella vittoria contro il Milan, proprio la squadra con cui il padre George ha vinto tanto. “La doppietta di mio padre alla Juve? Si l’avevo vista. Sono onorato di aver giocato con il Milan e sono felice di avere segnato. E’ una grande cosa, ora dobbiamo continuare e anche io”, ha concluso il giocatore della Juve. Nel frattempo la Juve lavora al post Cambiaso: c’è il nome <<<