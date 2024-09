Juve, Zazzaroni incredulo: "Incomprensibile rinunciare a Chiesa" - JuveNews.eu

Sulle pagine del Corriere dello Sport il giornalista Ivan Zazzaroni ha parlato dei problemi della Juve e della cessione di Chiesa

Anche contro l’Empoli la Juve non è riuscita ad andare oltre uno sterile pareggio per 0-0. La squadra di Thiago Motta soffre terribilmente contro le formazioni difensive: controlla il gioco, fa girare la palla ma non riesce a trovare lo spazio per concludere l’azione. In questo senso un giocatore esplosivo come Chiesa forse avrebbe potuto fare la differenza. Sulle pagine del Corriere dello Sport il giornalista Ivan Zazzaroni ha infatti detto: “La rinuncia a Chiesa la trovo ancora incomprensibile: Fede sa spaccare la partita come nessuno della Juve attuale. Yildiz? La dieci sulle sue spalle è, per il momento, solo una simpatica suggestione. Ha talento, ma deve ancora mangiare tanta erba. Questa accelerazione gli mette pressione e non giova. E adesso sono curioso di vedere come la Juve si comporterà in Champions, se l’aria dell’Europa fungerà da stimolo supplementare. Siamo ancora alle prime impressioni: è presto per le valutazioni attendibili”.

Juve, le parole di Zazzaroni

La sfida di Champions League contro il PSV sarà di certo un banco di prova importante, non tanto per la qualità dell’avversario quanto più per capire la maturità della squadra di Motta. In una partita secca da vincere a ogni costo i bianconeri riusciranno a trovare la via del gol?