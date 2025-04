Juve, Zanini: “Conferma di Tudor si riduce ai risultati”

Zanini ha parlato del tecnico della Juventus, Tudor: per l'ex calciatore, la sua conferma dipenderà dal piazzamento finale della squadra

Intervistato a 1 Football Club, Nicola Zanini ha parlato dell’allenatore della Juventus, Igor Tudor. Ecco le sue parole: “La condizione per il suo rinnovo dipende dal raggiungimento della qualificazione in Champions. Alla fine tutto si riduce al risultato. Il lavoro che sta facendo e anche quello che ha fatto negli anni precedenti dimostra che è un allenatore valido. Però si sa: in certi club conta il risultato. Lo abbiamo visto con Motta, che aveva iniziato bene ma è stato esonerato quando i risultati sono calati. In quelle realtà bisogna saperlo prima di accettare l’incarico: il risultato è tutto”.

Zanini: “Credo che Tudor possa essere riconfermato”

L’allenatore ha proseguito: “Tudor sta facendo un bel lavoro e anche molto rapidamente. Probabilmente aveva già le idee chiare. È una squadra che aveva bisogno di certezze e lui gliele ha date subito. Sta dimostrando di essere un allenatore molto serio e, secondo me, anche molto valido. Se dovesse riuscire a portare la squadra in Champions League, credo proprio che possa essere confermato. Dare continuità al lavoro che sta facendo, che ritengo ottimo, sarebbe una scelta sensata”. Leggi anche le ultime news di calciomercato sulla Juventus <<<