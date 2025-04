Di Natale: “Chance di Tudor di rimanere alla Juventus in aumento”

Mirko Di Natale ha parlato dell'allenatore della Juve, Igor Tudor: per il giornalista, crescerebbero le sue possibilità di essere confermato

Nel suo editoriale su TJ, Mirko Di Natale ha parlato dell’allenatore della Juventus, Igor Tudor. Ecco uno stralcio delle sue parole: “Si dice che tutto abbia un inizio e una fine. Ciò che contraddistingue è la durata e questo mister Tudor lo sa altrettanto bene. Per amore della Signora ha accettato di tornare senza garanzie per il futuro. Secondo quanto appreso da TJ, chi è preposto a decidere sta entrando nell’ottica delle idee di valutare la sua permanenza. Si sta iniziando a percepire un po’ di speranza”.

Di Natale: “La società apprezza l’ordine e la disciplina portata da Tudor”

Il giornalista ha proseguito: “L’innesco, in primis, è il risultato acquisito, dunque quel quarto posto che Madama stava rischiando di perdere con Thiago Motta in panchina. Non c’è però solo questo. È essenziale anche il lavoro che il mister (con il suo staff) sta facendo ogni giorno. Sta trasmettendo tranquillità ad un ambiente che era depresso, ma ha riportato anche grande ordine e disciplina. E di questo la dirigenza è molto soddisfatta. (..) Non può esser sempre l’anno zero per la Juventus. Se si vuol provare a dare una continuità, è giusto dare fiducia a chi ti vuole bene. Inutile inseguire a tutti i costi Antonio Conte o affidarsi a Gian Piero Gasperini quando in casa c’è già chi ti conosce e farà di tutto per farti tornare a vincere. Sarà Igor Tudor a riaprire il ciclo vincente in Juventus”. Leggi anche le parole di Birindelli su Tudor <<<