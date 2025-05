Juve, Zanetti: “Dispiaciuto per Thiago Motta. E’ stato sfortunato”

Cristiano Zanetti ha parlato dell'ex allenatore della Juve, Thiago Motta: per l'ex bianconero, la sua esperienza sarebbe stata sfortunata

Intervistato per TJ, Cristiano Zanetti ha parlato del lavoro di Thiago Motta alla Juventus. Ecco le sue parole: “Onestamente mi è dispiaciuto per Motta, perché non si è potuto giocare fino in fondo tutte le sue carte. E’ stata la sua sfortuna, sicuramente senza l’infortunio di Bremer avrebbe fatto un altro campionato. Poi la componente fortuna di un allenatore è composta al 90% dai giocatori, se non ci sono non è che puoi andare molto lontano. Deve esser bravo a miscelare tutti gli ingredienti per creare la giusta alchimia. E’ lo stesso esempio di uno chef stellato: se si trova a dover cucinare con ingredienti di scarsa qualità, la minestra sicuramente non verrà buona”.

Zanetti: “Alla Juve manca esperienza e leadership”

L'ex bianconero ha proseguito: "La qualità è altissima, ma a livello di esperienza è da rivedere. Uno come Rabiot, quest'anno, avrebbe fatto comodo in mezzo al campo. In questa Juve non vedo dei leader esperti in grado di trascinare la squadra nei momenti difficili. Il giovane, al fianco di un giocatore scarso ma esperto, può fare ugualmente la differenza nelle partite importanti. E' mancato quello zoccolo duro che c'è sempre stato in Juventus. Anche perché le rivoluzioni nelle grandi squadre devono essere fatte con moderazione. Qui arrivare sesti, ad esempio, non è ammesso".