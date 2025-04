Padovan: “Con il Parma si è rivista la Juventus di Motta”

Giancarlo Padovan ha parlato della Juventus osservata contro il Parma: per il giornalista avrebbe ricordato quella della gestione di Motta

Intervenuto per Sky Sport, Giancarlo Padovan ha commentato la performance della Juventus in Serie A contro il Parma. Ecco le sue parole: “La Juventus è la squadra che meno può permettersi di rimanere fuori dalla Champions, però se qualcuno ricorda quello che dissi e cioè: “La Juve con Motta ma anche con Tudor per me non arriva tra le prime quattro”, e lo dicevo all’inizio. Detto questo, penso che la Juventus possa essere in lotta ma la sconfitta di Parma è grave perché riporta le lancette dell’orologio indietro e ieri ho rivisto la Juve di Motta, tale e quale, senza idee e senza forza, senza carattere, senza gioco, teneva la palla e non sapeva che farsene”.

Padovan: “Sul piano del gioco non è cambiato niente”

Il giornalista ha proseguito: "Tutti quelli che con Tudor dicevano finalmente si verticalizza, ieri avranno visto che non si è verticalizzato per nulla perché il Parma contrastava e sporcava le linee di gioco degli juventini che non riuscivano ad andare avanti. Poi il Parma ha fatto un paio di tiro e su uno ha fatto gol ma questo è anche il calcio, il massimo che la Juventus avrebbe potuto ottenere è un pareggio ma sarebbe cambiato poco e sul piano del gioco non cambia niente".