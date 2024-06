Juve, Yildiz carica la Turchia: “Austria? Giocheremo per i tifosi”

Le parole dell'attaccante della Juve Kenan Yildiz in vista dell'ottavo di finale di Euro2024 tra Austria e Turchia

La Turchia ha superato i gironi di Euro2024, raggiungendo così l’Austria negli ottavi di finale. In conferenza stampa l’attaccante della Juve Kenan Yildiz ha parlato della sfida.

Juve, le parole di Yildiz

“Per noi è stato molto importante aver superato il girone – ha detto –, è la prima volta dopo 16 anni. Penso che la prima partita del girone sia stata la più significativa. Nella seconda abbiamo perso ma abbiamo fatto del nostro meglio. Molto tempo fa, l’ultima volta che abbiamo passato i gironi, avevo tre anni e non me la ricordo così bene. L’Austria è una bella squadra, l’abbiamo vista durante i gironi e nella nostra ultima partita contro di loro in amichevole abbiamo perso 6-1. È successo molto tempo fa e quella partita era per provare tattiche e schemi, mentre adesso abbiamo un’altra partita, completamente diversa. Stavolta vogliamo fare del nostro meglio e giocare anche per i nostri tifosi“.