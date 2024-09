Juve, Yildiz: "Scusa Del Piero per aver battuto il record" - JuveNews.eu

Le parole del giocatore della Juve Kenan Yildiz al termine della partita di Champions League contro il PSV

Proprio con la sua 10 sulle spalle Kenan Yildiz ha battuto il record per il gol più giovane della Juve in Champions League di Del Piero. Una rete stupenda, proprio come una di quelle che avrebbe segnato Alex. Nel post partita i due hanno potuto scambiare due battute ai microfoni di Sky Sport: “Sono un po’ nervoso adesso. Scusa per aver battuto il record Alex. Ho dormito molto molto bene stanotte, speravo quindi in una grande partita oggi. In questa azione, devo dire grazie anche ad Andrea, lui ha fatto questo cross, c’era spazio in mezzo e io ho visto il gol. A me piace giocare in mezzo e a sinistra, come vuole Thiago Motta“.

Juve, le parole di Del Piero

Del Piero ha detto: “Il gol di Kenan? È molto bravo con il primo controllo a portarsela subito avanti e immediatamente a puntare l’avversario. Sfrutta la sovrapposizione che fa titubare il suo marcatore. Con la sovrapposizione di Cambiaso la tocca dentro per crearsi quello spazio e da lì fa questo tiro che è molto preciso, forte, angolato. E’ un gol spettacolare per tempismo, per come l’ha pensato. c’è il suo talento, la sua bravura, complimenti ancora. Un giovane ha appena battuto un mio record e sono molto felice per lui, sono felice perchè ha fatto una bella partita, perchè ha iniziato la stagione molto bene, perchè ha fatto bene l’anno scorso e perchè si è assunto la responsabilità di mettersi questa dieci sulle spalle, per cui sono felicissimo per te Kenan”.