Juve-PSV, le pagelle di Di Livio: "Yildiz nella storia, nel segno di Del Piero" - JuveNews.eu

Tutti i voti dei giocatori della Juve nella sfida di Champions League contro il PSG: le pagelle di Angelo "Soldatino" Di Livio

Di Gregorio: Una partita praticamente da spettatore non pagante, con la difesa della Juve che ha fatto buona guardia e ha difeso bene la porta. Peccato per la rete subita nel finale, su cui però non avrebbe potuto fare molto di più. VOTO: 6

Kalulu: Prestazione solida da parte del difensore francese, che si conferma una buona alternativa sulla destra. Il passato da centrale si fa notare: buoni interventi difensivi, non incisivo in fase offensiva. Solido. VOTO: 6,5

Gatti: Dimenticate il giocatore impacciato della passata stagione, la sua crescita continua partita dopo partita. Thiago Motta gli ha dato fiducia e lui non se l’è fatto ripetere due volte. Esce zoppicando… speriamo bene. VOTO: 6,5

Bremer: Il muro della Juve balla la samba e parla brasiliano. Sempre in anticipo su De Jong, non gli lascia un metro e lo chiude in ogni modo. VOTO: 7

Cambiaso: Come contro l’Empoli l’impressione è che sia molto più incisivo come esterno d’attacco che come terzino. Non gioca male ma non riesce a incidere. VOTO: 6

Locatelli: Precisione nei passaggi, recuperi difensivi e visione di gioco. Nella sua partita c’è questo e molto altro. Nuova vita grazie a Thiago Motta, rinato. VOTO: 6,5

McKennie: Ennesima intuizione geniale di Thiago Motta che a sorpresa lo schiera titolare. Il risultato? Gol e ottima prestazione. Ogni anno sembra sul punto di dire addio, ogni anno dimostra il suo valore. VOTO: 7

Gonzalez: Velocità, dribbling e fisicità, tutto insieme. L’esterno argentino ha fatto vedere al mondo Juve per quale motivo è stato acquistato, con una prestazione di alto livello. Per lui anche un gol all’esordio: serata da sogno. VOTO: 7

Koopmeiners: Comincia finalmente a entrare negli schemi e nel gioco della Juve. Tanti recuperi palla offensivi, poche palle sbagliate e qualche tiro dalla distanza. Non è ancora al 100% ma le sue qualità cominciano a intravedersi. VOTO: 6,5

Yildiz: Con un gol alla Del Piero supera Del Piero come il più giovane marcatore della Juve in Champions, proprio con la sua 10 sulle spalle. Le stelle sembrano allinearsi, la strada è segnata e i tifosi non possono che sognare. VOTO: 10 (meriterebbe 8,5, ma 10 come la maglia)

Vlahovic: Il gol manca ancora ma tutto sommato va bene anche così. L’attaccante serbo aiuta la squadra, si abbassa, imposta, crea e combatte su ogni pallone. Suo l’assist al bacio per la rete di Nico Gonzalez. Cosa volere di più? VOTO: 6,5

Danilo: VOTO 6

Thuram: VOTO 6

Fagioli: VOTO 6

Weah: VOTO 6

Douglas Luiz: VOTO SV

Motta: La Juve parte male, timida, forse impaurita dall’inno della Champions League. Ci è voluta una magia di Yildiz per sbloccare il match: da lì in avanti non ce n’è stata più per nessuno. Una partita in totale controllo. VOTO: 8