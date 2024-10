Juve Women, Vangsgaard: “Valerenga ottima squadra”

Amalie Vangsgaard, calciatrice della Juve Women, ha parlato a seguito del successo in Champions League delle bianconere contro il Valerenga

Attraverso il sito ufficiale del club, Amalie Vangsgaard ha parlato a seguito del successo della Juventus Women contro il Valerenga in Champions League. La calciatrice bianconera ha spiegato l’importanza della vittoria all’esordio della competizione, complimentandosi per il valore della squadra avversaria.

Le parole di Vangsaard

“È davvero importante iniziare questa fase della Champions League con una vittoria, abbiamo molte partite nelle prossime settimane e abbiamo bisogno dei tre punti per continuare così. Tutte le partite sono difficili in questo girone, indipendentemente dall’avversario: è questa la direzione in cui sta andando il calcio femminile, non ci sono gironi facili e non ci sono partite semplice. Il Valerenga è un’ottima squadra, sono bravi sui calci d’angolo e nel fare i cross, hanno molte giocatrici alte e quindi li eseguono bene. Noi però abbiamo difeso molto bene”.