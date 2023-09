Juve Women, Bonansea: “Ci rialzeremo per rispetto della maglia che amiamo”

Dopo la deludente eliminazione dalla UWCL l'attaccante della Juve Women Barbara Bonansea sul suo profilo Instagram ha scritto: " Quando una cosa a cui tieni molto va male tendi a soffrire, e anche tanto . Nella sofferenza cerchi di trovare un perchè, una ragione per cui non sei riuscita ad avere successo".

"Principalmente esamini nei particolari le cose che non sono andate e ti dai anche delle colpe. Proprio in quei momenti ritrovi la forza e il coraggio di lavorare ancora più duro per cercare, nel tuo piccolo, di non provare quella sofferenza un'altra volta. "Sbagliando s'impara". Questa frase l'ho sempre odiata proprio perchè non esiste cosa più vera e dolorosa".