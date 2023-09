Montemurro: “Ora dobbiamo vincere Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa”

Joe Montemurro, allenatore della JuventusWomen, ha detto la sua in conferenza. Ecco le sue parole dopo l'eliminazione dalla Champions: "Dobbiamo subito ripartire, purtroppo non c’è niente da fare. Abbiamo pagato degli errori forse dell’anno scorso. È finita e mi dispiace per le ragazze. Abbiamo una Serie A, una Supercoppa e una Coppa Italia da vincere. Il calcio certe volte è crudele. Devo rivedere la partita, nel primo tempo abbiamo fatto abbastanza bene. Poi siamo calati, ho cercato di cambiare il modulo per rinfrescare. Poi i rigori sono una lotteria.