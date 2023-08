Juve Women, Beccari: “Sogno di giocare di nuovo in bianconero”

Beccari ha parlato del suo passaggio in prestito al Sassuolo dalla Juve Women: la calciatrice sogna però di poter vestire ancora bianconero

Intervistata per San Marino Rtv, Chiara Beccari ha parlato del suo passaggio in prestito dalla JuventusWomen al Sassuolo. Ai microfoni, la calciatrice ha però rivelato quale sarebbe il suo sogno per il futuro: "Il mio sogno è tornare alla Juve, ma ora penso al Sassuolo e a fare bene. L'obiettivo è andare in doppia cifra di gol, il quale penso sia lo stesso di ogni attaccante. Le parole di Girelli anno piacere, io lavoro a testa bassa e spero di raggiungere gli obiettivi come ha fatto lei. Mi ha dato tanti consigli, ci tiene".

Beccari sul Mondiale con l'Italia — Oltre al temaJuventus, Beccari è tornata a parlare della sua recente esperienza Mondiale con l'Italia femminile: "È stata una grande emozione, anche inaspettato giocare titolare, ma sono cose che poi ti porti dentro. Per me è stato un anno incredibile sotto tutti i punti di vista. Devo ringraziare tutti per la fiducia e di avermi permesso di esprimermi al meglio. Ho saputo che avrei giocato titolare con l'Argentina poco prima del match, mi batteva forte il cuore. Nella prima partita lo stadio era davvero pieno, è stata una bella emozione giocare Italia-Argentina all'esordio davanti a così tanto pubblico. Io e Dragoni le migliori in campo? Non sta a me dirlo, è stata una partita positiva da parte di tutte. Il Mondiale era partito bene ma purtroppo non si è concluso come volevamo, purtroppo è andato così".

Beccari sulla Svezia — Non poteva mancare una domanda sulla pesante sconfitta subita dall'Italia contro la Svezia: "Abbiamo provato a ripartire e ad alzare la testa dopo quei gol presi in pochi minuti, purtroppo poi anche col Sudafrica non siamo riuscite a vincere e a portare a casa la qualificazione. Con il Sudafrica la gara, dal punto di vista collettivo, è stata deludente. Pensavamo che il passaggio del turno potesse essere alla nostra portata ma non è stato così e ora andiamo avanti. Non so dire cosa è mancato, eravamo un gruppo compatto, faremo i giusti pensieri poi. Ora dopo le vacanze ricomincio a Sassuolo, spero di fare una stagione positiva come quella dell'anno scorso e spero di migliorare quanto fatto l'anno scorso. Ho incontrato mister Piovani poco tempo fa. Abbiamo un bel gruppo e una bella squadra, siamo positive sulla stagione".