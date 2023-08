UFFICIALE – Caiazzo ceduta dalla Juve Women al Pomigliano

Ecco la nota della società: "Prosegue l'avventura al Pomigliano per Sara Caiazzo. E' infatti ufficiale il prestito per un'altra stagione con la squadra campana, dove Sara gioca già da gennaio, dopo un precedente prestito al Parma, iniziato lo scorso autunno. Alla nostra giocatrice, ruolo difensore, bianconera dal 2020, in bocca al lupo per una grande stagione!".