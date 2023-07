Ecco il comunicato di Madama: "È ufficiale la cessione temporanea di Chiara Beccari al Sassuolo per l'intera durata della stagione 2023/2024. L'attaccante classe 2004 - che ha firmato con la Juventus il suo primo contratto da professionista nell'aprile 2023 - dopo un'ottima annata in prestito al Como è pronta a tuffarsi in un'altra avventura altamente stimolante con la società neroverde. In bocca al lupo, Chiara!".