Juve Women, Aprile torna dal prestito e passa al Como

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Si chiuderà in Lombardia la stagione 2024/2025 di Roberta Aprile. Il portiere classe 2000, di proprietà della Juventus, vestirà la maglia del Como Women dove si trasferirà in prestito fino al prossimo 30 giugno. Bianconera dall’estate del 2021, Roberta ha difeso la nostra porta otto volte in Serie A e tre in Coppa Italia”.

"La sua stagione d'esordio si è conclusa con la conquista di tutte e tre le competizioni nazionali da parte della Juventus Women. Ora, dopo la prima parte della stagione attuale trascorsa in prestito alla Sampdoria, è pronta per iniziare questa nuova avventura con le lariane. In bocca al lupo, Robi!. Il tabellino del match con la Lazio: "Coppa Italia Serie A femminile, Quarti di finale gara di ritorno Stadio La Marmora – Pozzo (Biella) Marcatori: 21'pt Simonetti (L), 45'pt Kajan (L), 2'st Simonetti (L), 34'st Cantore (J), 43' st Kullberg (J) Juventus: Proulx, Calligaris (26'st Krumbiegel), Kullberg, Gallo, Thomas (Cap), Brighton, Bennison, Bergamaschi (12'st Bonansea), Lehmann (1'st Schatzer), Beccari (12'st Girelli), Vangsgaard (12'st Cantore) A disposizione: Harviken, Rosucci, Boattin, Peyraud-Magnin, Capelletti, Lenzini Allenatore: Canzi Massimiliano Lazio: Baltrip Reyes (Cap), Kajan (19'st Le Bihan), Connolly, Yang (19'st Goldoni), Benoit, Karresma, Oliviero, Piemonte (39'st Visentin), Simonetti (39'st Castiello), D'Auria, Cafferata (31'st Zanoli) A disposizione: Cetinja, Mancuso, Eriksen, Martinovic, Pizzi, Scaramuzzi".