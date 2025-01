Mercato Juve, manca l’ok definitivo per Danso: le cifre

La Juve è tornata alla ricerca di un difensore centrale: si cerca l'accordo con il Lens per il trasferimento di Danso

Prima i gravi infortuni di Bremer e Cabal, poi la cessione di Danilo e ora l’infortunio di Kalulu che terrà il francese lontano dal terreno di gioco per diverse settimane. Nonostante l’acquisto di Renato Veiga, quindi, i bianconeri si ritrovano di nuovo in emergenza in difesa. Thiago Motta può contare infatti sui soli Gatti, Renato Veiga e all’occorrenza Locatelli. Serve urgentemente un nuovo rinforzo. Ecco quindi che il Football Director Cristiano Giuntoli è dovuto tornare sul mercato e ha messo gli occhi su Kevin Danso del Lens.

Mercato Juve, le ultime novità su Danso

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio Juve e Lens hanno trattato tutta la notte per cercare un accordo per il cartellino del centrale austriaco. Le due parti potrebbero chiudere per un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro più altri 2 di bonus facilmente raggiungibili. La speranza dei bianconeri è quella di trovare già nelle prossime ore la fumata bianca. Danso andrebbe infatti a sistemare i problemi in fase difensiva della Juve, giocatore solido e affidabile che si spera possa risolvere i problemi dei bianconeri. Il mercato chiuderà il prossimo 3 febbraio a mezzanotte: il tempo stringe.