Juve, Winkels: “In Olanda si aspettavano di più da Koopmeiners”

Il giornalista olandese, Ruben Winkels, ha commentato la stagione in chiaroscuro di Teun Koopmeiners alla Juventus

Intervistato per TJ, Ruben Winkels ha parlato del centrocampista della Juventus, Teun Koopmeiners. Ecco le sue parole: “Ci aspettavamo di più da Koopmeiners in questa stagione, visto anche il costo del suo cartellino la scorsa estate. La Serie A è meno seguita qui rispetto alla Premier League e alla Liga, ma è chiaro che non è stato il giocatore che ha fatto furore all’Atalanta. Comunque, ci sono delle circostanze attenuanti. Non si può sottovalutare l’impatto di un prezzo così elevato su un calciatore. Probabilmente anche Koopmeiners è sensibile su questo aspetto. Inoltre, la Juventus non ha giocato proprio bene in questa stagione e lui spesso non è stato impiegato nella sua posizione migliore”.

Winkels: “Nelle ultime settimane Koopmeiners sembra sbocciato”

Inoltre, il giornalista olandese di Voetbal Primeur ha aggiunto: "Se Tudor possa migliorare le sue qualità, non lo so davvero. Per me, è ancora difficile poterlo giudicare al meglio. Ma nelle ultime settimane si è visto che Koopmeiners è sbocciato. Quindi i segnali sono buoni. Sarebbe però un grosso, grosso errore per la Juventus venderlo in estate". Infine, sull'ambientamento in Olanda di Daniele Rugani, il giornalista ha aggiunto: "Se la sta cavando bene, non è titolare fisso ma Farioli ne parla sempre bene quando gioca. L'allenatore lo ha recentemente definito un guerriero, un leone in area di rigore".