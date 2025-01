Juve, Weah: “Il pareggio con il Bruges è un risultato negativo”

Timothy Weah ha commentato il pareggio contro il Bruges in Champions League: per il calciatore si tratterebbe di un risultato non positivo

Intervistato ai microfoni di Mediaset nel post partita del pareggio contro il Bruges in Champions League, ha parlato l’esterno della Juventus, Timothy Weah. Ecco le sue dichiarazioni: “È stata una serata difficile per noi. Volevamo vincere, ma è così… È stata una partita difficile contro una bella squadra come il Club Brugge. Dobbiamo continuare a lavorare bene insieme in allenamento e stare concentrare in vista della prossima gara contro il Napoli. Non è stato un passo indietro, ma per noi è un risultato negativo, ma dobbiamo continuare a lavorare così. Non è finita qua. Non dobbiamo mollare, ci sta una serata negativa”.

Weah: “Con il Napoli servirà grinta, qualità e concentrazione”

Il giocatore ha continuato: “Qualificazione tra le prime otto difficile? Così è il calcio, così è la Champions… Dobbiamo fare il nostro lavoro contro il Benfica e vediamo cosa succederà. Napoli? Una partita difficile perché il Napoli gioca con molta fiducia in questo momento. Dobbiamo fare una gara aggressiva con grinta, qualità e concentrazione. Non sarà facile, ma dobbiamo farlo. Vogliamo vincere tutte le partite, ma il calcio è così. Dobbiamo continuare a lavorare insieme come una famiglia. Per noi è importante stare uniti insieme, solo questo fa vincere le partite. So che abbiamo pareggiato tanto, ma non possiamo mollare. La squadra è forte e giovane, conta solo il lavoro”. Leggi anche le parole nel post partita di Locatelli <<<