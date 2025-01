Brugge-Juve, Locatelli: “Potevamo fare di più”

Intervistato nel post partita del pareggio in Champions League contro il Brugge, ha parlato il centrocampista della Juve, Manuel Locatelli

Intervistato dai microfoni di Sky nel post match della partita di Champions League contro il Brugge, ha parlato il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli. Ecco le sue parole: “E’ stata una gara difficile. Credo che loro l’abbiano preparata molto bene. Erano abbastanza chiusi ma pressavano in maniera concentrata. Credo che sia un punto grazie al quale comunque riusciamo a qualificarci ai plaoff, anche se avviamo ancora la partita contro il Benfica che vorremo vincere perché giochiamo in casa. Però, credo che alla fine sia stata una buona partita anche se potevamo fare di più”.

Locatelli: “Andremo a Napoli per vincere”

Il centrocampista ha aggiunto: “Abbiamo provato delle cose nuove in campo ultimamente che ci stanno venendo abbastanza bene. E’ chiaro che fa parte tutto di un percorso e di una crescita che dobbiamo fare tutti insieme, seguendo quello che ci dice l’allenatore. Napoli? Chiaramente sarà una bellissima partita, loro sono una grande squadra come lo siamo anche noi. Andremo a Napoli cercando di portare a casa la partita come dobbiamo sempre fare e queste sono le partite più belle da giocare. Ora ci riposeremo due giorni e poi andiamo”.