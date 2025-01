Quintiliano: “Contro il Bruges una Juventus al minimo sindacale”

Quintiliano ha analizzato la prova della Juve contro il Bruges: per il giornalista, quello dei bianconeri sarebbe stato un passo indietro

Nel suo editoriale su TJ, Giampietro Quintiliano ha commentato la prestazione della Juventus in Champions League contro il Bruges. Ecco un estratto delle sue parole: “La Juve di Motta pare tutto e il contrario di tutto. Brillante e vincente contro il Milan, di nuovo amorfa in quel di Bruges, dove guadagna il punto sufficiente per i playoff di Champions League. Il minimo sindacale, rispetto alla possibilità svanita di un blitz che gli avrebbe permesso di giocarsi gli ottavi diretti nell’ultima sfida, il 29 contro il Benfica allo Stadium”.

Quintiliano: “Manovra lenta e scarsa produttività offensiva”

Il giornalista ha proseguito: "Manovra lenta e scarsa produttività offensiva: basti pensare che l'unico tiro nella porta avversaria si registra all'84mo. Cose dell'altro mondo. nel post gara, Motta non può che ammettere: "Creiamo poco". Bisogna capire se sia una mancanza di coraggio, un abbassamento di tensione dopo l'ottima performance nell'ultima di campionato. Comunque trovare la causa di questo ritorno alla pareggite. Sperando non diventi acuta e cronica".