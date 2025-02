Juve, Vlahovic tra presente e futuro: un gol che non cambia le sorti

Vlahovic è ritornato al gol dopo quasi due mesi dall'ultima volta: la sua rete potrebbe non bastare per modificare il suo futuro con la Juve

Una metafora spesso utilizzata per parlare del rapporto nel calcio tra giocatori e club è quella del matrimonio. In questo caso, quello tra Dusan Vlahovic e la Juventus può probabilmente definirsi travagliato, tra alti, bassi e disillusioni. Con il Cagliari, è arrivato sicuramente un momento di alto, visto che l’attaccante dei bianconeri ha siglato il gol vittoria che ha fissato l’1-0. Una rete molto importante per il cammino in campionato della Juve, ora quarta, che aprirebbe a tantissime possibilità, persino a quella di un pensierino allo Scudetto. Paradossalmente, la segnatura, a cui si aggiunge una prova convincente e un atteggiamento positivo, potrebbe però non spostare molto le sorti del futuro di Vlahovic con questa maglia.

Rinnovo in ristagno: cessione in estate pista concreta

Più che una questione tecnica o tattica in una Juve che oggi conta due punte di ruolo a disposizione, non contando un Milik mai a disposizione in questa annata, le perplessità sarebbero essenzialmente rivolte alle disquisizioni economiche. Infatti, quest’ultime non starebbero trovando soluzione e lo stallo sul rinnovo sarebbe ormai discorso sedimentato da tempo.

Le difficoltà a pervenire a un accordo, rigorosamente a ribasso, più la volontà della Juventus a puntare all'acquisizione di Kolo Muani dal Psg, spingerebbero la società a trovare una soluzione in uscita per Vlahovic. Senza sviluppi sul fronte contratto, i bianconeri potrebbero valutare di cedere il calciatore a una cifra attorno ai 20-30 milioni di euro, abbastanza per evitare una minusvalenza. A tale somma, l'attaccante sarebbe un occasione da non sottovalutare per molti club italiani ed europei. Ipotesi che allontanerebbe sempre più il giocatore dalla maglia a strisce bianconere.