Calamai: “La Juve e Vlahovic devono fare un armistizio”

Luca Calamai, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW: “Thiago si ritrova un Vlahovic in più. Un bel colpo, inatteso, Dusan decide la sfida di Cagliari dando nuova linfa al progetto bianconero. Se società e attaccante hanno stipulato un armistizio la Juve ha molte più possibilità di conquistare la zona Champions e di finire bene una stagione deludente”.

Sul Napoli

"La dura analisi di Conte dopo la sconfitta di Como è la fotografia dell'umore del club partenopeo. Dopo il deludente mercato invernale qualcosa si è rotta. Non penso che abbia inciso la partenza di Kvara. Era già ai margini del gruppo. Penso, invece, che la società non abbia garantito al tecnico i rinforzi veri che lui chiedeva. Anzi, direi pretendeva. Il Conte post mercato ha occhi e umore diverso. Antonio sa come si vincono gli scudetti. Sa che la pressione del mondo Napoli è uno stimolo ma anche un piccolo problema. Sa anche di non avere una rosa al livello dell'Inter. De Laurentiis nel messaggio post partita ha parlato di grande allenatore. Una carezza a Conte dopo non averlo accontentato. Certo la sfida di sabato tra Napoli e Inter + veramente la madre di tutte le gare. L'Inter, a sorpresa, arriva a questo appuntamento in vantaggio. Ed è strano visto che la squadra nerazzurra non vola, anzi a volte è sembrata in grande affanno. Nei momenti delicati sono le stelle a fare la differenza. Lautaro cambia la storia delle partite. Le indirizza con la sua classe. In questo momento l'attaccante argentino è la faccia da scudetto del campionato".