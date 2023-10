Juventus-Hellas Verona 1-0, TOP&FLOP: Kean famelico, Milik esperto

Moise Kean si conferma ancora una volta l'elemento probabilmente in più grande forma della Juventus. I due gol negati sono un duro colpo per il giocatore (che dal nervosismo si è fatto anche ammonire). Per il resto, una prestazione esuberante, quella dell'attaccante italiano, certamente il migliore nella prima parte di gara. Promosso anche Filip Kostic, molto meno appariscente, ma puntualissimo in almeno tre occasioni con i suoi suggerimenti. Infine, i minuti finali di Arkadiusz Milik hanno un impatto fondamentale: su un suo appoggio di testa, Kenan Yildiz sbaglia clamorosamente davanti alla porta. Un altro colpo di testa del polacco finisce sul palo interno ma poi ci pensa Cambiaso a correggerlo in rete.