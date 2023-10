Juve, senza Vlahovic e Milik l’attacco non va: ci saranno contro il Torino?

Contro l'Atalanta si è sentita molto la mancanza di Vlahovic e Milik: in vista del match tra Juve e Atalanta i due attaccanti ci saranno?

"L’Atalanta ha fatto meglio, ma la Juve non aveva gli uomini per cambiare la partita. Quando mancano le due punte nel 3-5-2 diventa difficile ", parola di Beppe Bergomi dagli studi di Sky Sport.

Senza Vlahovic e Milik, infatti, la Juve non è quasi mai riuscita a rendersi pericolosa contro l'Atalanta, con Chiesa e Kean che non hanno convinto fino in fondo. Si è sentita la mancanza di una punta di peso.