Juric guarda già al derby: “Dovremo sicuramente fare meglio”

Ivan Juric , allenatore del Torino , ha detto la sua in conferenza, parlando anche della Juve . Ecco le sue parole: "Il Verona ha un bello spirito, ha messo in difficoltà Milan e Atalanta e ha battuto la Roma. Giocano 3-4-3, sarà una battaglia e mi aspetto una partita sporca. Dobbiamo portarla a casa e sfruttare ogni situazione. Poi c'è il derby, li abbiamo fatto bene ma con un pari e tre sconfitte: dovremo fare meglio.

Voglio arrivare in allenamento e vederli andare forte: loro fanno per un po', poi li devo stimolare. E' il mio lavoro, ma ho la sensazione che dobbiamo crescere proprio tanto. Abbiamo fatto tanto su questi aspetti, in passato c'era qualcosa che non andava bene.