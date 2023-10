Juventus, bomba di mercato: “Addio Vlahovic? Vi dico che…” / News

L'ultimo mercato estivo della Juve è stato molto particolare, ricco di voci e trattativa ma nel concreto povero di acquisti. L'unico volto nuovo arrivato alla Continassa è infatti Weah , mentre per il resto la dirigenza bianconera non è riuscita a chiudere nessun colpo in entrata. Dalla telenovela Berardi a quella Vlahovic-Lukaku : perchè la Juve non è riuscita ad acquistare nuovi giocatori? Intervistato da la Repubblica una risposta l'ha data il Football Director Cristiano Giuntoli : incredibile retroscena di mercato .

Mercato Juve - Il retroscena sull'affare Lukaku-Vlahovic

Dopo aver lasciato l'Inter Romelu Lukaku ha fatto di tutto per passare alla Juve, trattativa che però non si è mai concretizzata. Lo scambio con il Chelsea Lukaku-Vlahovic, infatti, non è mai andato in porto e il bomber belga si è dovuto rassegnare, passando poi alla Roma. Su la Repubblica Giuntoli ha spiegato: "C'era l'offerta del Chelsea per Vlahovic. Noi non volevamo cedere Dusan, ma davanti a certi numeri avremmo accettato. Il Chelsea non è mai arrivato a quella cifra e lo scambio non si è fatto". Il Chelsea, quindi, ha presentato un'offerta per il serbo, ritenuta non adeguata dalla dirigenza bianconera. La Vecchia Signora era infatti disposta a lasciar partire il giocatore, ma solo per almeno 70 milioni di euro. La squadra inglese evidentemente non è mai arrivata a questa cifra, con Vlahovic che è quindi rimasto a Torino dove ha già segnato 4 gol nelle prime 6 giornate di Serie A.