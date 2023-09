Juve, Venturin: “Allegri? Eravamo compagni al Cagliari. Bel ricordo”

L'ex giocatore ha detto la sua a poche ore dal fischio d'inizio all'Allianz: dal confronto Sarri-Allegri alla qualità in mezzo al campo

Giorgio Venturin -ex centrocampista della Lazio- è intervenuto ai microfoni di Juvenews.eu per commentare la sfida di oggi: "In questo momento della stagione credo che saranno determinanti condizione atletica e motivazioni. prevedo una Lazio che proverà a comandare il gioco e dettare i ritmi”.