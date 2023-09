Pellegrini: “Juve? Una fortuna averci giocato. Su Sarri…”

Luca Pellegrini, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sulla prossima sfida tra la Lazio e Madama.

Luca Pellegrini, ex calciatore della Juve, ha detto la sua a Lazio Style Channel. Ecco le sue parole sui bianconeri: "Il mio passato alla Juve? Ho avuto la fortuna di giocarci sia da avversario che da giocatore bianconero. Come tante squadre, lo stadio di casa porta più punti rispetto a fuori, per i tifosi e altre circostanze.