Juve, le vendite dei biglietti per il match con il Milan

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della vendita dei biglietti.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Entra nel vivo la stagione bianconera e il calendario è talmente serrato che è già tempo di pensare al 2025. L’anno nuovo inizierà infatti con due sfide di prestigio: si presenteranno all’ Allianz Stadium il Milan per la prima partita in casa del girone di ritorno e il Benfica per l’ultima partita della prima fase della Uefa Champions League. Ecco tutte le fasi di vendita. JUVENTUS-MILAN Il Milan, con data e orario ancora da definire, sarà nel week-end del 17/18 gennaio all’Allianz Stadium. Sarà possibile acquistare i biglietti sull’Official Ticket Shop nelle seguenti fasi di vendita: J1897 MEMBER: dalle ore 10:00 di martedì 12 novembre BLACK & WHITE e STADIUM MEMBER: dalle ore 10:00 di giovedì 21 novembre ABBONATI STAGIONE 24-25 FULL e STAR: dalle ore 10:00 di lunedì 2 dicembre potranno acquistare fino a due biglietti per amici bianconeri JUVENTUS-BENFICA”.

Le altre informazioni

“I portoghesi del Benfica si presenteranno all’Allianz Stadium mercoledì 29 gennaio alle ore 21:00 Sarà possibile acquistare i biglietti sull’Official Ticket Shop nelle seguenti fasi di vendita: J1897 MEMBER: dalle ore 10:00 di martedì 12 novembre BLACK & WHITE e STADIUM MEMBER: dalle ore 10:00 di giovedì 21 novembre ABBONATI STAGIONE 24-25 FULL e STAR: dalle ore 10:00 di lunedì 2 dicembre potranno acquistare fino a quattro biglietti per amici bianconeri Gli iscritti agli Official Fan Club possono fare riferimento al proprio JOFC per tutte le informazioni di biglietteria. Dalle ore 10:00 di martedì 12 novembre saranno disponibili anche i posti PREMIUM & VIP con un’offerta che include anche un servizio di Hospitality. Scopri tutti i prodotti PREMIUM disponibili! È sempre attiva invece la vendita tramite gli Official Fan Club, trova quello più vicino a te QUI per avere tutte le informazioni di biglietteria”.