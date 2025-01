Torino, Vlasic pensa già alla Juve: “Non so da quanti anni non vinciamo il derby”

Al termine della partita contro il Parma l'attaccante del Torino Vlasic ha parlato del derby in programma contro la Juve

Dopo aver pareggiato 0-0 contro il Parma il Torino si prepara a scendere in campo contro la Juve. Sabato 11 gennaio alle 18:00, infatti, andrà in scena il derby della Mole. A proposito Vlasic ha detto: “Non so da quanti anni non vinciamo con la Juventus, volevamo tornare a vincere oggi ma adesso tra sei giorni è derby ed è una partita troppo importante per noi. Dobbiamo fare tutto per fare un buon risultato contro una squadra forte come la Juve. Capitano? Sono onorato di indossare la fascia di capitano, ringrazio il mister che mi ha dato fiducia. Contro squadre come il Parma è difficile trovare spazi, dobbiamo migliorare sotto porta ma oggi più di altre partite abbiamo costruito tanto”.

Juve, le parole di Vanoli

L’allenatore granata Vanoli ha poi aggiunto: “21 punti? Se li abbiamo, è giusto così… Non guardo il passato, vedo finalmente una squadra che gioca con ciò che voglio. E’ stata una grande prestazione, dobbiamo migliorare l’ultimo passaggio. Il calcio in Serie A non perdona, a volte queste partite puoi anche perderle…Alla fine ho osato con quattro punte, dovevamo servirle meglio. A volte, in area serve anche un pizzico di fortuna per uscire da questi momenti”.