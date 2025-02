Juve, Veiga: “Con l’Inter partita fondamentale da vincere”

Veiga ha parlato della sfida di Serie A all'Inter: per il difensore della Juve, la partita contro i nerazzurri è di importanza fondamentale

Intervistato da Sky Sport, ha parlato il difensore della Juventus, in prestito dal Chelsea, Renato Veiga. Davanti ai microfoni dei giornalisti, il neo centrale dei bianconeri ha parlato del suo ambientamento e della prossima sfida che vedrà la squadra allenata da mister Thiago Motta sfidare i Campioni d’Italia dell’Inter. Di seguito le dichiarazioni integrali del giocatore.

Le parole di Veiga

“E’ ancora tutto nuovo, la squadra mi ha accolto molto bene, i giocatori sono molto calorosi e siamo un gruppo unito e solido. C’è una bella atmosfera ed è importante per lavorare bene. Tutti conoscono la Juventus, per la storia, per i grandi calciatori che hanno giocato qui, anche portoghesi. Sapevo già molte cose, seguivo la squadra grazie a giocatori importanti che osservavo. Sfida con l’Inter? Quella contro l’Inter è una partita fondamentale. Dobbiamo vincerla perché siamo la Juventus. Noi giochiamo sempre per vincere ed è quello che vogliamo fare anche contro l’Inter. Il tuo obiettivo? Il mio obiettivo è portare la Juventus a vincere sempre. Sono uno che pensa partita dopo partita e al presente”. Leggi anche le parole di Kolo Muani sulla sfida della Juventus all’Inter <<<