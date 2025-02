Kolo Muani resterà alla Juve? L’attaccante: “Il futuro non mi preoccupa”

Kolo Muani rimarrà alla Juve? Le parole dell'attaccante francese sul suo futuro: "Mi godo soltanto il momento"

L’impatto di Kolo Muani con la Juve è stato incredibile e ora in molti si chiedono se il francese rimarrà o meno a Torino anche nella prossima stagione. In una recente intervista Giuntoli ha spiegato: “I rapporti sono ottimi con il PSG, con la situazione di Milik ci siamo mossi per tempo bruciando le tante concorrenti. C’è la volontà di proseguire l’accordo che abbiamo fatto con loro e di sedersi a fine anno per capire come fare per continuare con lui”. Intervistato da Sky Sport Kolo Muani ha quindi detto: “Mi fanno molto piacere le parole di Giuntoli, vuol dire che ho fatto una buona impressione. Sono molto contento di aver riportato il sorriso e questo non solo mi rende felice ma mi spinge a lavorare ancora di più. Per il momento il futuro non mi preoccupa. Mi godo soltanto il momento e spero di fare ancora di più…”.

Juve, le parole di Kolo Muani

"Sta andando tutto più che bene – ha continuato -, sono contentissimo di essere qui. Sono stato accolto molto bene, come in una grande famiglia. Ho parlato con l'allenatore, coi capitani, mi trovo bene con tutti i miei nuovi compagni. Francamente, mi sento proprio bene. Si lavora molto, ma si lavora bene. E' un grande cambiamento rispetto alla Ligue 1. Qui si lavora molto di più, si fatica di più, il calcio è molto più tattico. Ho fatto un ottimo debutto, i miei compagni di hanno molto aiutato, mi hanno dato i palloni giusti e io ho saputo sfruttarli a dovere. Ripeto, sono molto contento di essere qui a Torino e spero che questo buon momento continui anche in futuro".