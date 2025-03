Juve, Valentini: “Thiago Motta ha fatto fatica ad ambientarsi”

Valentini ha parlato dell'allenatore della Juventus, Thiago Motta: per l'ex dirigente, il tecnico avrebbe avuto difficoltà di ambientamento

Intervistato a Tmw Radio, Antonello Valentini ha parlato della sfida al vertice della Serie A, la quale potrebbe avere tra le protagoniste anche la Juventus. Ecco le sue parole: “Credo che i prossimi due turni, prima della sosta per le nazionali, possono dire tanto. A cominciare da Juve-Atalanta. Ci sono 2-3 partite che possono indirizzare il campionato. Continuo a ritenere che Motta abbia fatto più fatica del previsto ad ambientarsi, poco aiutato da una società e con una campagna acquisti che non è stata all’altezza delle attese. La Juve non è una società che può permettersi il lusso di aspettare, ha bisogno di andare forte subito. Ha perso la Supercoppa, la Coppa Italia, la Champions, gli rimane il campionato. ma i prossimi due turni ci diranno molte cose”.

Valentini: “Pizzul grande professionista che non conosceva l’arroganza”

Inoltre, l’ex dirigente ha ricordato la scomparsa del giornalista Bruno Pizzul: “Ho avuto il privilegio di frequentare molto Pizzul. Arriva in Nazionale nel 1987, quando lui aveva appena assunto quel ruolo dopo Martellini. Un grandissimo signore che non conosceva l’arroganza, nonostante la stazza riusciva sempre a entrare in punta di piedi in ogni contesto. Grande professionista e grande umiltà, era una chioccia per i colleghi più giovani. Ha fatto una grande carriera, appartiene a quella stirpe di scuola Rai che conta nomi importantissimi. Un aneddoto? Nel ’92 andammo in una trasferta e nella squadra c’era Lentini, e Pizzul ogni tanto mi faceva uno sfottò dicendo ‘Va-Lentini'”. Leggi anche il ricordo del mondo del calcio e della Juve a Bruno Pizzul <<<