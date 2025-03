Il calcio italiano piange la scomparsa di Bruno Pizzul: il messaggio della Juve

A 86 anni si è spento Bruno Pizzul: il dolce messaggio della Juve per la scomparsa di una grande voce del calcio italiano

A 86 anni si è spento all’Ospedale di Gorizia Bruno Pizzul, storico giornalista e telecronista italiano. Le sue telecronache hanno fatto la storia del calcio in Italia, segnando un’epoca. La Juve su X ha voluto rendergli omaggio con un semplice e toccante messaggio: “Si è spenta la voce delle nostre notti magiche. Riposa in pace, Bruno”. In una recente intervista al Corriere della Sera Pizzul aveva detto: “Mi pare ci sia una eccessiva presenza di parole. Venivamo accusati di parlare troppo quando la telecronaca era fatta da una sola persona, oggi sono coinvolti tre o quattro cronisti. Sono tutti bravi, persino troppo. E qualche volta ho la sensazione che sia la televisione a raccontare se stessa più della partita“.

Si è spenta la voce delle nostre notti magiche. Riposa in pace, Bruno — JuventusFC (@juventusfc) March 5, 2025

Addio a Bruno Pizzul: i commenti dei tifosi

Tra i commenti sotto al post tanti, tantissimi messaggi di cordoglio. "Un compagno nelle nostre serate sportive o nelle nostre Domenica Pomeriggio…ricorderemo sempre quella sua voce inconfondibile", scrive qualcuno. E poi ancora: "Riposa in pace. Quanto mi piaceva ascoltare dalla sua voce il nome di Roberto Baggio e la frase "è tutto molto bello"".