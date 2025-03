Beccantini: “Juve padronale con il Verona. Rivoli di bel gioco”

Roberto Beccantini ha commentato il successo della Juventus contro il Verona: per il giornalista, si sarebbero intraviste trame di bel gioco

Tramite il suo sito Internet, Roberto Beccantini ha commentato il successo della Juventus sull’Hellas Verona. Ecco un estratto delle sue parole: “Impossibile, dimenticare l’Empoli. Una verguenza. Doveroso, viceversa, ripartire. Con il popolo che ringhia, con il rumore degli «amici», con i vaffa a Thiago e a manca. Vieni al sodo: si dice, di solito, in questi casi. Ci vengo: Juventus due, Verona zero. Quinta vittoria di fila e, per Brio (mi raccomando: ho detto Brio), una partita piena. Certo, il Verona è il Verona, allenatore squalificato e peggior difesa (contro la migliore). Però, obiezione, anche il Cagliari era il Cagliari; il Parma, il Parma; e il Venezia, il Venezia. (…) In generale: atteggiamento padronale e, udite udite, rivoli di bel gioco, magari non sempre baciato da una mira all’altezza. In più, dettaglio non marginale, un’adesione della «fabbrica» che ha scacciato complotti e scioperi. L’importante è non fare gli italiani: e non traslocare dal fiele più efferato al miele”.

Beccantini: “La Juventus ha dominato”

Il giornalista ha anche scritto: "E' qua, solo qua, la differenza. Se escludiamo i tiri di Suslov e Sarr all'inizio, e lo splendido gol di Suslov, annullato per fuorigioco di Faraoni (do you remember? il destino dà, il destino toglie) al 45' + 2', Madama ha dominato. Letteralmente. Non è mai uscita dalla trama. Nonostante gli errori (e Nico). Ha costretto Montipò ad almeno sei parate d'autore: soprattutto la prima, su Thuram".