Juve, Valentini: “Il Lipsia non ha molto da invidiare ai top club”

Enrico Valentini ha parlato degli avversari di Champions League della Juventus: il calciatore ha spiegato le qualità offensive del Lipsia

Intervistato per TJ, Enrico Valentini, calciatore del Norimberga, ha parlato del Lipsia, avversario di Champions League della Juventus. Ecco le sue parole: “Senza girarci troppo intorno, è una squadra tosta che fa dell’intensità e l’aggressività le proprie armi migliori. L’attacco è tra i migliori tre in Bundesliga, poi a livello di nomi (Sesko, Openda e Xavi) non hanno quasi nulla da invidiare ai top club. A me piace moltissimo il loro gioco. Openda, quando riparte è capace di essere devastante. La Juve è un club che gioca sempre per la vittoria, ma non sarei scontento se dovesse uscire con un pareggio dalla Red Bull Arena. Poi i calcoli forse venivano fatti più negli anni scorso”.

Valentini: “Scudetto? Juve un passo indietro all’Inter”

Il calciatore ha proseguito parlando delle chance Scudetto della Juventus: “L’Inter è un po’ più esperta ed è reduce da stagioni importanti, forse la Juventus è un passo indietro solo in questo senso. Il discorso in A è molto aperto, dalla lotta non escludo il Napoli che però avrà un calendario difficile nelle prossime settimane. Conte, però, è molto bravo e da lui mi aspetto sempre qualcosa. Nella Juve non vedo ancora nessuno al 100%, quello che più si sta evidenziando è una grande unione di intenti e di squadra. Ha ragione Allegri quando dice che i mesi cruciali sono febbraio e marzo per la condizione, per cui ora è ancora un po’ presto per parlarne. Ciò che voglio dire, però, è che non c’è nessuna superstar tra i nuovi arrivati, questo è positivo in quanto dimostrano di avere un grande spirito di sacrificio per la squadra. Gonzalez e Conceição hanno le qualità per far male in qualsiasi momento, forse chi manca è un vice Vlahović“.