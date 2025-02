Juve, Vaciago: “Rigore? Proteste Fabregas non proporzionali”

Vaciago ha parlato delle proteste di Fabregas per il rigore non assegnato con la Juve ritenendole non proporzionali all'evidenza dell'episodio

Nel suo editoriale su Tuttosport, Guido Vaciago ha parlato delle proteste dell’allenatore del Como, Cesc Fabregas, per il mancato rigore assegnato contro la Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “La veemenza della protesta di Fabregas non era assolutamente proporzionale alla gravità del caso per il quale si è sfogato in tv. Il presunto fallo di mano di Gatti non è stato giudicato rigore da molti esperti ed ex arbitri. Rientra nella casistica dei «rigorini» che il designatore Rocchi si era raccomandato di non fischiare e quindi è un caso tutt’altro che oggettivo. Fabregas è stato, invece, vigoroso nel lamentarsi, facendo precedere la sua invettiva dalla premessa delle premesse, forse il più grande classico del calcio italiano: «Io non parlo mai di arbitri, ma oggi”.

Vaciago: “Da ventanni disparità di trattamento tra Juve e altri in ambito di giustizia sportiva”

Il giornalista ha aggiunto: "Niente di nuovo, se non il fastidioso riaffiorare della vecchia frustrazione del popolo bianconero che grida o sospira: «Chi ci difende?». Ovvero: chi va in televisione dopo le recriminazioni di Fabregas per far sentire un'altra campana o anche solo per provare a istigare il dubbio che la verità non sia necessariamente quella che dicono gli altri? Di solito nessuno. La storia degli ultimi vent'anni ha mostrato alla Juventus e ai suoi tifosi che esiste una notevole disparità di trattamento in ambito di giustizia sportiva. Trattamento del tutto tollerato dal sistema. Per il quale, in almeno due occasioni la Juventus è stata punita per le stesse fattispecie che non sono costate sanzioni ad altri. E nessuno, tifosi bianconeri ovviamente esclusi, ha avuto da ridire, perché «dai, si sa… lo dicono tutti".